شفاء أول فنانة عربية مصابة بـ"كورونا"

أعلنت الفنانة البحرينية هند، اليوم الاثنين، شفائها من مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس "كورونا" .

وشاركت المطربة البحرينية مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "تويتر"، وهي تستقبل فيه نتائج فحص "كورونا" الثاني الذي أجرته وجاءت نتائجه سلبية، وهو ما يعني خلوها من الفيروس التاجي.

وتلقت هند البحرينية خبر نتائج فحص "كورونا" الثاني بفرح شديد أثناء تواجدها في المستشفى، حيث تخضع للحجر الصحي تحت المراقبة الطبية.

صباح الخير .. الحمدالله تشافيت من مرض الكورونا وابدي اول ايام الحجر المنزلي ♥️ #كورونا #COVIDー19 pic.twitter.com/kpmaXAYJxx — هند البحرينيه (@hind_bh2) March 23, 2020

وأعلنت الفنانة البحرينية أنها ستخرج من المستشفى وستستكمل العزل الصحي من داخل منزلها.

وغردت: "صباح الخير .. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وابدي اول ايام الحجر المنزلي".

وتعتبر هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، والذي أصيبت به أثناء تواجدها في مدينة برشلونة الإسبانية.

وكانت منظمة الصحة العالمة قد أعلنت يوم 11 آذار/مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد يعتبر جائحة عالمية، حيث بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل 15,321 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم 350,667 ألف حالة.