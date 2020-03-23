السعودية تفرض غرامة كبيرة على مخالفي "حظر التجول"

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، فرض عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة إن "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار"، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وحذرت من أنه "في حال أن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما".

#الداخلية: من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال وتضاعف في حال التكرار فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 23, 2020

واستثنت وزارة الداخلية السعودية من قرار "حظر التجول" قطاعات الأغذية، والصحة، والإعلام، والنقل، والتجارة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، والمياه، والبعثات الدبلوماسية.

وقال مصدر مسؤول من الوزارة إنه "استنادا إلى أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القاضي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك من مساء اليوم الاثنين 23 مارس 2020، تود الوزارة إيضاح الاستثناءات المتعلقة بمنع التجول".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا ملكيا بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يوما، بدءا من مساء اليوم الاثنين، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".