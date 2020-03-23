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17:55 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    هل يعيش كورونا لمدة 9 ساعات على الإسفلت... وهل يجب ترك الحذاء خارج المنزل

    © Photo / Russian Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Well-Being
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    ينصح الخبراء "باعتماد الحس السليم" عند تنظيف جميع الألبسة التي قد تكون احتكت بفيروس كورونا المستجد وتعقيمها، غير أنه لا يُعرف حتى الساعة، الفترة التي يبقى فيها الفيروس حيا خارج جسم الإنسان وعلى بعض الأسطح.

    وفي هذا الصدد، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب رسالة يدّعون من خلالها أن طبيبا إيطاليا نصح بانتعال حذاء واحد وتركه خارج المنزل لمنع انتشار الفيروس الذي يبقى بحسب الادعاء حتى تسع ساعات على الإسفلت.

    بدأ تداول هذه الرسالة منتصف شهر مارس/آذار الجاري، في إيطاليا عبر مقطع صوتي على تطبيق واتساب. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين الإيطالية والإسبانية.

    وانتشرت الرسالة باللغة العربية عبر تطبيق واتساب أيضًا.

    أما على فيسبوك فتداولها المستخدمون عبر منشور كُتب فيه "نصيحة من طبيب يعمل في مستشفى ميلانو، ويوصي بشدة بعدم استخدام سوى حذاء واحد للخروج من المنزل وتركه خارج باب المنزل بمجرد استخدامه لأنه يبدو أن الفيروس يمكن أن يبقى لمدة 9 ساعات على الأسفلت".

    ويحذر المنشور من أن "الصين تقوم بتطهير الشوارع، والآن يفعلون ذلك في ميلانو" ويختم "يمكننا أن نتجنب كارثة إنسانية، إنها قاعدة أخرى يجب أخذها في الاعتبار".

    حقائق علمية

    وتفصّل المنظمة الأممية على صفحتها ذلك ردا على سؤال "كم من الوقت يظل الفيروس حيًا على الأسطح؟" فتقول: "لا تُعرف على وجه اليقين فترة استمرار الفيروس المسبّب لمرض كوفيد -19 حيًا على الأسطح، ولكن  يبدو أنه يشبه في ذلك سائر فيروسات كورونا...وقد تظل هذه الفيروسات حية على الأسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام". وتضيف أن المدة قد تختلف "باختلاف الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة أو الرطوبة البيئية)".

    ودعا طبيب العائلة الإسباني خايمي باريو والعضو في المجلس العلمي في جامعة مدريد للأطباء، في اتصال مع فرانس برس، إلى اعتماد "الحس السليم" في السلوك، مشيرًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية لناحية تعقيم الأسطح عن طريق استخدام "الماء والمبيّض".

    ونصح بغسل الألبسة بما فيها الملاءات والمناشف على حرارة " 60 أو 90 درجة" التي "تقتل الفيروس" (فعلى هذه الحرارة يموت الفيروس).

    وتشدد الهيئات الصحية على أهمية "غسل الأيدي جيدا". ويقول دكتور باريو إن "الصابون والماء" كافيان أو استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على "مواد كحولية".

    وفي إسبانيا، أشارت وزارة الصحة في مؤتمر عقد في 16 آذار/مارس 2020، إلى أن "لا داعي لترك الأحذية خارج المنزل"…والمهم هو "تفادي انتقال الفيروس من شخص إلى آخر وغسل اليدين جيدًا" بحسب صحافي في "فرانس برس"، حضر المؤتمر.

    أما في إيطاليا، مصدر انتشار هذه الرسالة المضللة، فقد تحققت عدة وسائل إعلام منها، من بينها صحيفة "لا ستامبا"، التي نشرت هذه التوصيات العشر، مستندة إلى ما قاله أحد الخبراء إن "خلع الأحذية خارج المنزل "قاعدة صحية جيدة" عمومًا وليس للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ الذي ينتقل "برذاذ العطس أو السعال".

    وكان فريق تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" قد تحقق في هذا التقرير من بعض النصائح المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وسلط الضوء على دراسة أجراها باحثون ألمان تناولت مسألة الوقت الذي تبقى فيه على الأسطح فيروسات أخرى من عائلة كورونا تسببت بأوبئة في السابق مثل السارس وميرس والتي تشبه الفيروس المستجدّ اليوم. وبحسب الدراسة قد تبقى هذه الفيروسات على الأسطح المعدنية والزجاجية والبلاستيكية حتى تسعة أيام لكن المعقمات قادرة على القضاء عليه.

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    رسم غرافيتي لفنان الجداريات Franco Rivolli Art، يظهر ممرضة ترتدي قناعا، واقيا بأجنحة خلف ظهرها ممسكة بإيطاليا بيت ذراعيها، على جدار مستشفى بابا جيوفاني الثالث والعشرون في بيرغامو، لومباردي، إيطاليا 16 مارس 2020
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