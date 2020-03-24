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10:42 GMT24 مارس/ آذار 2020
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    أفضل التطبيقات الذكية لتعليم وتسلية أطفالك خلال الحجر المنزلي

    © Photo / Pixabay//Pexels
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    يعاني العديد من الأهالي حاليا من عبء رعاية أبنائهم، في الوقت الذي يعملون فيه من المنزل، خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، المفروض من جانب الحكومات لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    إليك تطبيقات تساعد على تسلية أطفالك وإشغالهم، وتعليمهم مهارات جديدة، خلال الحجر المنزلي، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية:

    Bedtime Math

    يساعد التطبيق المجاني على جعل تعلم الرياضيات أمرا ممتعًا مثل قص ما قبل النوم، وذلك باستخدامه كل شيء، بدءا من الثعابين الكهربائية وحتى لعبة الأفعوانية، لمساعدة الأطفال على إيجاد حلول للمسائل الصعبة.

    ويوفر التطبيق 1600 تدريبا يناسب كل الأطفال بداية من الحضانة وحتى المدرسة الابتدائية.

    كما يحتوي التطبيق على تحدي اسمه "Sky’s the Limit"، والذي يختبر حتى البالغين.

    Erase All Kittens

    إن أفضل أدوات التعلم هي تلك التي تعلم الأطفال المهارات الحيوية دون أن يدركوها، وهو ما يوفره ذلك التطبيق تماما، إذ يقدم للأطفال من سن 8 إلى 13 عاما كيفية تعلم البرمجة، من خلال مغامرة لحفظ القطط الصغيرة وحمايتها.

    وتم تصميم اللعبة الحائزة على العديد من الجوائز لتعليم مهارات البرمجة المهنية، مع التركيز بشكل خاص على إلهام الفتيات للترميز وكتابة الأكواد.

    وتستخدم اللعبة أسلوب لعب مشابها لألعاب شهيرة مثل "سوبر ماريو" و"سونيك"، إذ تستخدم مقدمة لطيفة للتفكير الحسابي، مما يجعلها جذابة بشكل خاص لأي أطفال يعانون من رهاب التكنولوجيا.

    ومن أجل إحراز الطفل تقدم في اللعبة، والتنقل بين مستوياتها وحفظ القطط الصغيرة، فإن عليه تغيير الـ"Source Code" للعبة باستخدام لغات الترميز الاحترافية مثل "HTML".

    Diary Zapp

    تساعد هذه المذكرات التفاعلية الأطفال على تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة، مع إشراك خيالهم وإبداعهم أيضا.

    ويصنف مطورو التطبيق أنه "قضاء وقت إيجابي على شاشة الهاتف أو الحاسوب اللوحي"،  وهو يوفر طريقة مبتكرة للشباب لتوثيق حياتهم اليومية، حتى لو قضوا معظم اليوم في المنزل.

    ويمكن للأطفال من خلال المذكرت الرسم أو الكتابة بشأن أيامهم، باستخدام أقلام التلوين الافتراضية وأدوات المؤثرات الخاصة، بينما يتم إرشادهم من خلال مخلوقهم الشخصي "زابيكون".

    Caterpillar Creative Play

    يشجع تطبيق "Caterpillar Creative Play" الأطفال على الرسم والطلاء واللون والتصميم والإبداع باستخدام مجموعة من القوالب والأشكال واللوحات.

    ويعتبر التطبيق إصدار "فوتوشوب" ملائم للأطفال، إذ يقدم مفاهيم التحرير مثل الطبقات التي تسمح للمستخدمين بإنشاء كل شيء من الصور المجمعة إلى الأعمال الفنية الفريدة.

    ويتوافق مع قلم "أبل" على جهاز "آيباد برو"، وأدرجت مجلة "Children's Technology Review" التطبيق هذا ضمن أفضل 10 تطبيقات أساسية بالنسبة لأول جهاز "آيباد" يلعب الطفل عليه في حياته.

    Professor Astro Cat’s Solar System

    استنادا إلى سلسلة كتب البروفيسور "أسترو كات" الشهيرة، فإن هذا التطبيق يسمح للأطفال باستكشاف النظام الشمسي بمساعدة القط "أسترو"، إذ يتم دمج حقائق الفضاء الرائعة في قصة ممتعة تشبه كثيرا قراءة كتاب.

    ويمكن أن يكون التطبيق مسليا للبالغين أيضا، ويتميز بالرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة وحتى الاختبارات القصيرة لمعرفة مقدار ما تعلمته على طول الطريق.

    Gus on the Go

    يصطحب التطبيق الأطفال في "مغامرة تعلم اللغة"، وذلك بمساعدة من بومة كرتونية تسمى "غاس".

    ويتيح التطبيق فرصة تعلم اللغة في 30 لغة مختلفة، ويستخدم رسومات جذابة ورسوم متحركة لتعليم الأطفال الكلمات والعبارات الأساسية.

    كما تمنح اللعبة تحديات متنوعة للاعبين، يكسبون الجوائز من خلالها على طول الطريق، لتحفيزهم وتشجعيهم.

    وبدأ التطبيق مؤخرا حتى في منح المستخدمين الفرصة لتعلم اللغات المهددة بالانقراض.

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    تعليم, أطفال, تكنولوجيا, تطبيقات ذكية, فيروس كورونا
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