رقصة أفريقية من عائلة لبنانية تزرع البهجة لدى آلاف المستخدمين... فيديو

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمدربة الرقص الأفريقي اللبنانية، سارا كريت، حيث تعرض بعض الرقصات مع عائلتها في وسط الحجر الصحي في لبنان.

وقدمت سارا كريت عام 2015 من السنغال إلى لبنان وهي حاملة شهادة في الرقص ومن ثم أنشأت فريق عمل للتدريب على الرقص الأفريقي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐢𝐭 (@afrobysara) 21 Мар 2020 в 12:20 PDT

وقالت كريت: "كنت أتفادى الأمر (تعليم الرقص)، أو أرقص ضمن محيط ضيق جداً، كوني محجبة. إلا أن دعم عائلتي وتشجيعها لي لمتابعة شغفي دفعاني إلى تنظيم صفوف رقص، ولا يرتبط تدريب الرقص بالدعم العائلي فحسب، بل إن غياب هذا الرقص عن لبنان، وحبّي الرقص الأفريقي، ضاعفا رغبتي في تعليم الرقص".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐫𝐢𝐭 (@afrobysara) 16 Мар 2020 в 7:52 PDT

وفي ظل الحجر الصحي تقوم كريت في الوقت الحالي بإعطاء دروس الرقص عبر الإنترنت، وعلقت كريت على آخر فيديوهاتها: "ابقو في منازلكم، ابقو في أمان".

ونالت مقاطع فيديو الأخيرة لكريت حيث تظهر مع زوجها وابنها إعجاب الآلاف، كما قام مغني شهير من نيجيريا بمشاركة الفيديو ما أعطاه شعبية أكبر، وقدم العديد من المستخدمين تقديرهم للعائلة لنشرهم البهجة في هذه الأيام الصعبة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء،​ تسجيل 37 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 304 إصابات في البلاد.