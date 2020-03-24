بعد كورونا... هيفاء وهبي تعلق على فيروس "هانتا" الصيني

في الوقت الذي يكافح العالم فيروس "كورونا" المستجد، الذي صنف وباءً عالميا، ولم يتم العثور على علاج له حتى الآن، تم اكتشاف فيروس صيني جديد يدعى "هانتا"، لتخرج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتعلّق عليه.

أبدت هيفاء وهبي انزعاجها من اكتشاف الفيروس الصيني الجديد، في ظل ما تعانيه الشعوب من كورونا، فغردت عبر حسابها على موقع "تويتر": "كان بعد ناقصنا فيروس هانتا"!.

كان بعد ناقصنا #Hantavirus

😡 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 24, 2020

وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، اليوم الثلاثاء، أن رجلا من مقاطعة يوننان، توفي أثناء عودته من العمل في حافلة أمس الاثنين، وبينت التحاليل إصابته بفيروس هانتا، وعلى ذلك، تم إجراء اختبار لـ 32 شخصا آخر في الحافلة لمعرفة عما إذا كانت انتقلت العدوى إلى أحدهم.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW — Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

ووفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن فيروس "هانتا" هي مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض، ويمكن أن تسبب أمراضا متنوعة لدى الناس، بحسب صحيفة "فيرست بوست".

ويمكن أن يسبب فيروس "هانتا" متلازمة الهنتافيروس الرئوية، وأعراضها تشبه الأنفلونزا مثل الحمى، السعال، ألم عضلي، صداع وخمول وضيق تنفس، الذي يتردى بسرعة ليصبح فشل حاد في الجهاز التنفسي.

ويمكن أيضا أن يؤثر على الكُلى بجانب الأعراض السابق فيما يعرف باسم الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.