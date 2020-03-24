شاشة وكاميرات جديدة... تسريب مواصفات هاتف آيفون 2020

كشفت تقارير حديثة أن شركة "أبل" تعتزم إطلاق هاتف آيفون 2020 متميز بقياس شاشة 6.7 بوصة خلال العام الجاري، فيما سيحمل الجهاز بحسب التسريبات الأخيرة كاميرا خلفية متطورة جدا.

ونقل موقع "Ontechedge"، عن محلل المعلومات الشهير مينغ تشي كو، صاحب التسريبات الموثوقة المتعلقة بمنتجات "أبل"، إن الكاميرا الخلفية للجهاز تأتي بالعديد من التحسينات، من ضمنها أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.

وأضاف أن جهاز آيفون بقياس 6.7 إنش، سيحتوي أيضا على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد، كما أن حجم المستشعر الأكبر يساعد في تقليل التشويش في الصورة.

Noted Apple analyst, Ming Chi-Kuo in his latest investor note has made some interesting predictions about Apple's upcoming iPhone 12 range of flagships. The Cupertino-based tech giant is expected to go big with the 2020 series of iPhones, with the phones also expected to see… pic.twitter.com/6ejOBPqKqj — Techtoids (@tech_toids) March 24, 2020

وستشكل تلك التسريبات، إن أصبحت حقيقة، أحد أهم التغييرات التي أجرتها "أبل" على الكاميرا منذ أن أضافت العدسة الثانية مع هاتف آيفون 7 بلس.

وتفيد التسريبات كذلك، بأن نظام تثبيت الصورة الميكانيكي يمكن أن يجلب ميزة التثبيت للعدسة الواسعة جدا على أجهزة آيفون المستقبلية، بدءا من نموذج 6.7 بوصة.

iPhone 12 to get 6.7-inch Screentouch Display, Next Generation sensor-move picture adjustment tech: Ming-Chi Kuo Kuo has guaranteed that the new innovation will just advance toward the top-end 6.7-inch iPhone 12 out of 2020.https://t.co/Uv8jc4krhN pic.twitter.com/gg51PY92a1 — Social Work MT (@SocialWorkMT) March 24, 2020

وتستخدم شركة أبل نظام تثبيت الصورة البصري، الذي يستخدم حركة العدسة بدلا من حركة المستشعر، لتعويض الاهتزاز، ويمكن أن يؤدي نظام تثبيت الصورة الميكانيكي إلى الحصول على لقطات أفضل مع ملحقات العدسات المرفقة (OlloClip).

ويشاع أن جهاز آيفون بقياس 6.7 إنش، سيمتلك أكبر شاشة على الإطلاق بالمقارنة مع أي جهاز آيفون موجود حاليا، كما توضح المعلومات أنه أطول قليلا من آيفون 11 برو ماكس.

وفي سياق آخر، أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، أمس الاثنين، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون بسبب تفشي فيروس كورونا، والتي بقيت تقتصر على جهازين فقط.

وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الالكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرازات آيباد وماكبوك في هونج كونج والبر الرئيسي للصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت أبل إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيسي للصين وتايوان وهونج كونج وماكاو وهو ما يعني التحول فعليا لموقعها الإلكتروني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.