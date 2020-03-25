حفلة موسيقية على أسطح المنازل الإسرائيلية في ظل تفشي "كورونا"... فيديو

رقص سكان تل أبيب في شرفات منازلهم على أنغام عازفة الساكسفون، ياردن كلايمان، كما انضم موسيقيون آخرون إلى العرض، وسط الحجر الصحي.

أثار الحفل إعجاب الكبار والصغار، حيث قاموا بالرقص والتلويح والتصفيق للموسيقيين الذين يرفعون معنويات الشعب في ظل تفشي جائحة "كورونا".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yarden Klayman (@yarden_saxophone) 24 Мар 2020 в 12:26 PDT

كما قامت مغنية أوبرا، في وقت سابق، بالغناء لوالدها الذي يخضع للحجر الصحي في تل أبيب، وراقب الأب أداء ابنته من على شرفة منزله.

SOUND ON: This Israeli opera singer delighted her quarantined father by serenading him outside his apartment in Tel Aviv. pic.twitter.com/IpM28dPTfs — CBS News (@CBSNews) March 23, 2020

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، في بيانها، اليوم الأربعاء، تسجيل 2030 إصابة حتى الآن، مشيرة إلى أنها سجلت 374 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، علما أن 37 مصابا بالفيروس وصفت حالتهم بالخطيرة، بينما الغالبية وصفت إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة، فيما يتواجد أكثر من 80 ألف مواطن في الحجر الصحي المنزلي، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".