أسد الجبال يسيطر على شوارع مدينة خالية نتيجة الحجر الصحي... فيديو

استغل أسد الجبال، الحيوان المفترس، خلاء شوارع عاصمة تشيلي، سانتياغو، فرض حظر التجول لاحتواء فيروس كورونا.

تحاول الحياة البرية العودة إلى المدن بعدما اضطر السكان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في بيوتهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الشرطة في تشيلي أسد الجبال يوم أمس الثلاثاء، وحاولت القبض عليه لمدة ثلاث ساعات، وتبين أن الحيوان عمره أربع سنوات ووزنه 35 كغ تقريبا.

Bueno si había un puma suelto en Santiago https://t.co/23piVY9T5P — vanessa (@vanevbdesign) March 24, 2020

وقال رئيس أحد حدائق الحيوانات في المدينة، "ولا نستطيع أن نقول أن الحيوانات تجتاح المدن، لكن ما يحصل هو أن الحيوانات لا ترى الناس ولا تسمع الضجيج الآن لذا تقرر أن تدرس المنطقة".

وأضاف: "لا شيء غريب في أن هذه السيناريوهات تتكرر في العالم، فأسد الجبال قدم للبحث عن طعام".

وخرجت القردة الجائعة في بعض مناطق تايلاند، للبحث عن طعام وكانت عنيفة لدرجة أنها أحدثت معاركا مميتة في الشوارع بسبب الطعام.

أما في برشلونة، فشاهد السكان مجموعة من الخنازير البرية، التي كانت تمشي بحرية في شوارع المدينة المركزية بعدما لاحظت عدم تواجد الناس فيها.

ورصد سكان مدينة مدريد مشهدا جميلا لمجموعة طواويس وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية في وضح النهار.

En Madrid hay pavos reales por las calles pic.twitter.com/svH2OZus3N — BRUNO CABALA (@BRUNO_CABALA) March 19, 2020

وهذه الحيوانات التي كانت تعيش في حديقة خلف الأسوار، قفزت فوقها لتستمتع بحريتها دون تحكم الإنسان بها.

ولفتت مشاهد قنوات البندقية الخالية من السياح أنظار السكان بعدما راقبوا دلفينا وهو يسبح بالقرب من الشواطئ.

Without the traffic of ships and ferries, dolphins have reappeared.



Sardinia, Italy pic.twitter.com/DGjLRwP8sI — Buitengebieden 2 (@BuitengebiedenB) March 17, 2020

فقد توقفت القوارب والسفن عن العمل في المنطقة بسبب تفشي فيروس كورونا