طبيب يغني الأوبرا لزملائه أثناء العمل... فيديو

وأليكس هو طالب أوبرا الأكاديمية الملكية للموسيقى، وقد درس الطب في جامعة برمنغهام، وعمل في مستشفى لندن الملكي في وايت تشابل، والآن يعمل في الفريق الطبي لمكافحة الفيروس.
One of our SHO’s today is Alex who’s also an opera singer, returning to the NHS frontline during the COVID outbreak.— Russell (@Medic_Russell) March 22, 2020
He’s treating the team to some shows during quieter periods! Bravo! 🌹 pic.twitter.com/tVlsoYuVsm
وأدى أليكس أغنية لملحن الأوبرا الإيطالي الشهير جاكومو بوتشيني خلال دقائق من الهدوء أمام الأطباء والممرضات، الذين يعملون على مدار الساعة.
واشترك 158 ألف شخص في المملكة المتحدة ببرنامج التطوع تحت سلطة منظومة الخدمات الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى الاستعانة بعشرات الآلاف من المتطوعين للمساعدة في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.
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