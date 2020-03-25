عائلات يتشاركن لحظات سعيدة من خلف النوافذ... صور

يضطر العديد من الأشخاص المعرضين للخطر إلى البقاء في عزلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن هذا لا يمنعهم من مشاركة لحظات سعيدة مع أسرهم وأصدقائهم.

شاركت كارلي بويد أخبارها السعيدة مع جدها الموجود في مركز الرعاية الصحية من خلف النافذة، حيث أرته خاتم خطوبتها. قالت مديرة المركز: لقد كانت هذه اللحظات سحرية وقد بكى كلاهما".

وفي أيرلندا اضطر الجد لقاء حفيده الجديد وعمره أقل من 24 ساعة لأول مرة من وراء النافذة اتباعا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time 😭😭😭 pic.twitter.com/uyHHgBBXxb — Emma (@emmabethgall) March 21, 2020

ونصح الأطباء والدا الطفل أن لا يلتقيان مع أحد بعد ذهابهما إلى المنزل، لكن الجد كان يعيش بالقرب من منزلهما فقدم لرؤية حفيده رغم أنه لم يقدر أن يلمسه.

وحصلت حادثة مماثلة في أيرلندا أيضا، حيث قام الجد والجدة بالقدوم إلى منزل ابنهما لرؤية حفيدهما المولود حديثا عبر النافذة.

Из-за пандемии COVID-19 многие люди, входящие в группу риска, вынуждены оставаться в изоляции. Но это не мешает им разделять счастливые моменты со своей семьей и друзьями. pic.twitter.com/2JoXFnQQLl — РИА Новости (@rianru) March 25, 2020

ولم يمنع حظر التجول في نيويورك امرأة من رؤية أمها التي تعيش في دار للتمريض، حيث قدمت مع لافتة كتب عليها: "أمي، أنا أحبك".

Nursing homes have stopped letting visitors in due to Coronavirus, but that wasn't enough to keep a Whitesboro woman away from her mother.https://t.co/J3JMqM9JaW — WKTV (@WKTV) March 18, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميا، في وقت تمكنت الصين حتى هذا اليوم من احتواء وباء "كورونا" في أراضيها وعالجت أكثر من 73 ألف شخص من أصل 81 ألف مصاب، بينما تحول العالم الغربي إلى بؤرة جديدة للجائحة.