"تضحك من الجنة"... العالم يتذكر الأميرة ديانا بعد خبر إصابة تشارلز بكورونا

ما أن أعلن القصر الملكي البريطاني، اليوم الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، حتى انتشرت صور ومشاهد تستذكر أميرة ويلز السابقة ديانا، والتي غادرت العالم بعد حادث مفجع عام 1997.

وانتشر على "تويتر" وسم يحمل اسم "الأميرة ديانا تضحك من الجنة"، مع تغريدات تشير إلى أن الأميرة ديانا سعيدة في هذه اللحظات، وعلق أحد الحسابات قائلا: "من الجنة.. أنا أراك عزيزي الأمير تشارلز".

Princess Diana from heaven: I see you coming honey #PrinceCharles 😆 pic.twitter.com/s6FbGGgZ3v — Divaa (@ItzzDivaa) March 25, 2020

وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سجلوها لأنفسهم تظهر تقمصهم لضحكة الأميرة ديانا بعد سماعها الخبر.

princess diana in heaven reading the news that prince charles tested positive for coronavirus pic.twitter.com/EMbq12QW5B — c (@chuuzus) March 25, 2020

ونشر آخرون انفعالات مختلفة لشخصيات مشهورة، معتبرين أنها تمثل ردة فعل الأميرة ديانا لحظة تلقيها خبر إصابة لأمير تشارلز.

princess diana getting interviewed about prince charles having coronavirus on BBC News Heaven pic.twitter.com/it1fJHM3ZS — josh (@thorsdany) March 25, 2020

وذكر القصر الملكي، اليوم، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.

anyways what a perfect day to remember princess diana and her iconic black revenge dress pic.twitter.com/17DKB3N5de — g (@rapunzelariels) March 25, 2020

وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.

Praying for Prince Charles. Princess Diana is watching from above.



No matter what Charles is Harry and William's father. Princess Diana would want their father around for their kids.



Get well soon Prince Charles. #WednesdayVibes pic.twitter.com/wAfPcwWtKu — Chrissi Nielsen (@NielsenChrissi) March 25, 2020

وأصدر القصر بيانا جاء فيه: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشف إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة".

وأضاف البيان قائلا: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا".