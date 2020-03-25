بعد الديناصورات في إسبانيا...ظهور التنين في كندا بسبب فيروس كورونا...فيديو

ونشرت "الديلي ميل" فيديو يظهر امرأة استخدمت قناع التنين، لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس التاجي في مقاطعة أوريليا الكندية.

وكانت مجموعة من السكان في إسبانيا استخدمت الزي الخاص بالديناصورات كطريقة مبتكرة للوقاية من العدوى، نظرا لسماكة البدلة المحشوة بكمية كبيرة من الصوف وغيرها من المواد التي تجعلها تتخذ شكل الحيوان المفترس الأشهر على مر التاريخ.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس

/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.