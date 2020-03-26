أقدم حديقة حيوان في العالم لم تسلم من ضربات كورونا

أغلقت أقدم حديقة حيوان في العالم أبوابها أمام الجمهور للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في لندن.

وتعد حديقة حيوان لندن التي فتحت أبوابها أمام العلماء في عام 1828، وأمام الجمهور في عام 1847، واحدة من أكثر أماكن الجذب في العاصمة البريطانية.

وتحتاج الحيوانات داخل الحديقة لرعاية مكثفة في ظل هذه الأزمة، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

رعاية الحديقة عملية مكلفة تحتاج إلى الكثير من العمالة، وبدون عائدات مبيعات التذاكر والتي بلغت 33 مليون دولار العام الماضي، أي إغلاق طويل الأمد سيكون كارثي.

Shut by coronavirus, London Zoo seeks donations to safeguard animals https://t.co/thflqvyTOB pic.twitter.com/JHktqDNb7G — Reuters (@Reuters) March 26, 2020

وتعاني الحديقة أيضا من ضرورة قيام حراس الحديقة والبيطريين وأفراد الأمن والموظفين بالقدوم وعدم اللجوء للعزل.

ومن المتوقع أن تؤدي كل هذه الظروف إلى مناشدة الحديقة للحصول على تبرعات.

وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى الآن أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 472 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 114 ألف.