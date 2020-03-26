كورونا برغر... ابتكار يهدف لرفع المعنويات في مواجهة الفيروس

ويقول هوانج تونج: "نقوم بتشكيل العشرات من أقراص البرغر المخلوطة بالشاي الأخضر ثم نشكلها لتشبه الفيروس".
وتابع الطاهي "نحاول المزاح مع الزبائن. إذا كان هناك ما يفزعك فلتأكله".
#صور | كورونا برجر.. ابتكار فيتنامي لتحسين المعنويات في مواجهة الفيروسhttps://t.co/pZW2QLUyrp pic.twitter.com/DtvA17ogcq— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) March 26, 2020
وأضاف "لا يصبح كورونا مخيفا عندما تلتهم قطعا من البرغر على شكل الفيروس نفسه. هذا تفكير ينشر البهجة أثناء هذا الوباء".
ويبيع المتجر نحو 50 قطعة برغر يوميا على الرغم من تزايد عدد المتاجر والشركات التي اضطرت للغلق بسبب الفيروس.
وسجلت فيتنام نحو 148 حالة إصابة بالفيروس، ولم تشهد أي حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.
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