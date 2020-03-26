راغب علامة: أجواء كورونا تليق بزوجتي... فيديو

تحدث الفنان اللبناني، راغب علامة، عن شعوره بعد خضوعه للحجر المنزلي، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وعبر حديث أجراه عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "منّا وجر" على فضائية "إم تي في" اللبنانية، أكد علامة أنه اكتشف في زوجته جيهان علامة وجه جديد خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة على الشعب اللبناني، إذ قال مازحا": "زوجتي يليق بها جو كورونا، فأصبحت أراها تدخل إلى المطبخ وتقوم بتجارب في بعض الأطباق، ولكن نشكر الله أنني لازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده".

ولفت المطرب الشهير إلى أن "الحكومة اللبنانية تحاول بذل مجهود كبير لاحتواء الفيروس، وتحاول إصلاح ما خلفته الحكومات الصعبة، كما يرى أن الجميع يعمل بجدية من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة".

واعتبر راغب علامة أن مرحلة "ما بعد "كورونا" ستكون مختلفة بالنسبة له، سيخفف فيها السلامات والمسافات بينه وبين باقي الأشخاص الذين يلتقي بهم، لأن ذلك سيكون أثره صحياً أفضل عليه"، مشيرا إلى "أننا لا نعرف قيمة الأشياء إلا بعد أن نفقدها".

وكشف لبرنامج "منّا وجر" أنه "سيقدم أغنية جديدة، يوجه من خلالها التحية للطاقم الطبي في لبنان، خصوصا أولئك الموجودين في مستشفى رفيق الحريري وللقوى الأمنية، باعتبارهم المدافعين في الصف الأول عن الشعب اللبناني.

وأضاف أن الأغنية تم التحضير لها بصدق وإحساس عال، ويقول مطلعها "في خوف مقرر يقتلنا وعم تصعب الأحوال هالمرة انتوا أملنا لو كنتوا قلال وتحية للطاقم الطبي في العالم".

ويوجد في لبنان 368 حالة إصابة، بينهم 6 حالات وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 20 شخصا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، 491 ألف مصاب، بينهم أكثر من 22 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 118 ألف شخص، وفقا لآخر الإحصائيات العالمية.