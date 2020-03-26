نانسي عجرم تكشف سبب امتناعها عن إحياء حفلات عبر الإنترنت... فيديو

على عكس العديد من المطربين والفرق الموسيقية، ترفض الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، إحياء حفلات غنائية عبر شبكة الإنترنت من دون جمهور.

وأوضحت عجرم في مداخلة بالفيديو مع برنامج "منّا وجر"، المذاع على فضائية "إم تي في" اللبنانية أنها لا تستطيع تقديم هذا النوع من الحفلات، لأنها ملتزمة بقرارات العزل الاجتماعي، ومثل هذه الحفلات ستجمعها مع فرقتها في مكان واحد وهذا ليس في الصالح العام، بحسب رأيها.

يشار إلى أن مطربين وفرق موسيقية بدأت في إحياء حفلات غنائية من دون جمهور عبر شبكة الإنترنت، وذلك بعد قرار العديد من الحكومات بإلغاء التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19).

ومن أبرز هؤلاء الفنانين، المطرب المصري تامر عاشور، الذي سيحيي حفلا غنائيا غدا الجمعة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

استنوني يوم الجمعه ٢٧ مارس في حفل لايڤ على قناتي الرسميه على اليوتيوب الساعه ١٠ مساء👈🏻 https://t.co/OYT7gnNmp9

#خليك_في_البيت #staysafe #StayAtHome — Tamer Ashour (@TamerAshour) March 25, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.