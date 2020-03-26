فيفي عبده: مستعجلين ليه على موتنا... فيديو

وقالت الفنانة في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في "إنستغرام" : "أريد أن أقول لكم أنكم يجب أن تلتزموا بالبقاء في منازلكم، لماذا تستعجلون موتنا، نزولكم معناه جلب المرض إلى أهاليكم، فرجاء التزام المنازل وعدم النزول".

وظهرت الفنانة فيفي وهي ترتدي كمامة وتخفي عينيها خلف نظارة شمسية كبيرة، وطلبت من متابعيها عدم الخروج إلا في حالة الضرورة فقط، للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم.

وخضعت فيفي عبده لجلسة تصوير لصالح النسخة العربية من مجلة "فوغ" الفرنسية، والتي ظهرت فيها بإطلالات متنوعة ومختلفة، تجمع بين الأناقة والفخامة. كما حرصت فيفي عبده في الصور الجديدة على وضع ماكياج هادئ غير مبالغ فيه.

واختارت المجلة العالمية فيفي عبده كإحدى الشخصيات في عددها للسعادة.