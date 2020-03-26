بعد تأجيله... مقر مهرجان "كان" يفتح أبوابه لاستقبال المشردين بسبب كورونا... صور

كان قصر المهرجانات يستعد لاستقبال أهم الأسماء في عالم السينما. لكن المقر المخصص لإقامة مهرجان "كان" السينمائي فتح أبوابه بدلا من ذلك لاستقبال المشردين في المدينة الفرنسية، الذين ليس لديهم مأوى يلجؤون إليه في ظل حالة الإغلاق بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان السينمائي السنوي في المنتجع الواقع بمنطقة الريفييرا الفرنسية من 12 وحتى 23 مايو/ أيار المقبل، لكن قرر المنظمين الأسبوع الماضي تأجيل الحدث حتى أواخر يونيو/ حزيران، وفتحت قاعة المهرجان أبوابها للمشردين الجمعة الماضية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت دومينيك أود لاسيه، وهي مسؤولة في رئاسة بلدية كان "كل ليلة يأتينا ما بين 50 و70 شخصا".

Cannes Film Festival venue opens doors to homeless during France's lockdown https://t.co/gx9IqBzFln pic.twitter.com/SXrBnQJl0R — FRANCE 24 (@FRANCE24) March 25, 2020

وقبل 8 أيام، طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من المواطنين البالغ عددهم 67 مليون نسمة البقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من الجائحة وإبطاء انتشارها، وهو ما يشكل مشكلة كبيرة لما يقدر بنحو 12 ألف مشرد يعيش في الشوارع الفرنسية.

وهناك قلق من أن يكون للفيروس تأثير ضخم على المشردين الذين يعيشون في ظل الافتقار لوسائل التعقيم المناسبة والذين يعانون في بعض الأحيان من مشاكل صحية. ويعتمد كثير منهم على مساعدات من الناس الذين أجبروا الآن على البقاء في منازلهم.

I'm glad they're helping house the indie filmmakers in these trying times.https://t.co/2UcvEt5TCD — David Manzolillo (@ManzolilloDavid) March 26, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، بلوغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد 1331 حالة وفاة، و25 ألف و233 إصابة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.