سرقة خمسة مسدسات بلندن استخدمت في أفلام جيمس بوند

قام لصوص بمداهمة في لندن سرقوا فيها خمسة مسدسات قيمتها أكثر من 120 ألف دولار، استخدمت أثناء تصوير سلسلة من الأفلام عن عميل المخابرات البريطانية جيمس بوند، بحسب شرطة لندن.

وبحسب الشرطة، وقعت عملية السطو مساء الاثنين 23 مارس/ آذار، وتمكن المهاجمون من الفرار من مسرح الجريمة قبل وصول ضباط الشرطة.

وكتب في ضبط الشرطة "المشتبه بهم، الذين (وصفهم شهود) على أنهم ثلاثة رجال بيض يتحدثون بلكنة من أوروبا الشرقية، دخلوا المنزل من المدخل الخلفي وسرقوا خمس قطع من الأسلحة النارية التي تم إيقاف تشغيلها، وكانت قد استخدمت في أفلام جيمس بوند، التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني (122 ألف دولار)".

Detectives are appealing for information after five deactivated #guns used in #JamesBond movies were stolen from a residential address in #Enfield https://t.co/pZcLe2qLXG — London Bulletin (@London_Bulletin) March 27, 2020

وقال محقق الشرطة بول ريدلي: "إن السلاح الناري المسروق يمكن التعرف عليه للغاية لأن تصنيعه تم بطلب خاص لأفلام جيمس بوند، ومن شبه المؤكد أنه سيتم التعرف عليه إذا عرضه أحدهم للبيع، لأن العديد من هذه المسدسات فريدة من نوعها. على سبيل المثال، واحد منها مطلي بالكروم وهو الوحيد في العالم".