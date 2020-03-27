فنانة كويتية تستفز جمهورها بفيديو لغرفة سجائر زوجها

أثار مقطع فيديو نشرته الفنانة الكويتية فوز الفهد، على موقع "سناب شات" يظهر غرفة سجائر زوجها حملة انتقادات حادة من متابعيها.

نشرت الفنانة فوزية الفهد، مقطع فيديو عبر حسابها في موقع "سناب شات"، يظهر غرفة زوجها المخصصة لمختلف أنواع السجائر باهظة الثمن، التي يعود تاريخ بعضها إلى عقود سابقة، متحدثة عن أنواعها وطريقة حفظها، والأجهزة الموجودة في الغرفة التي تحافظ على برودة ورطوبة معينة لتحفظ السجائر من التلف.

وأضافت الفاشنيستا الكويتية "هناك علب سجائر في الغرفة لا يستطيع الناس مشاهدتها في أماكن عامة، ويعود تاريخها إلى عقود سابقة"، فيما نفت تشجيعها التدخين، مشيرة إلى أن هذه هواية زوجها وتحترمها وأرادت فقط مشاركة جمهورها".

غرفة سجائر زوج الفاشنيستا فوز الاكثر تدولاً بتويتر



by: @q1q555 pic.twitter.com/ykPI5uqIpt — هيئة المشاهير (@almobark_) March 27, 2020

كما عرضت رسومات لساعات وسيارات، قالت إن زوجها يوصي على رسمها من قبل محترفين.

وتسبب المقطع المتداول بجدل بين ناشطين عبر "تويتر"، فمنهم من اتهمها بعدم الإحساس بالمسؤولية في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وآخرون اتهمومها بالمباهاة بالثراء الفاحش بعد تزوجها من حفيد ملياردير.

وانتقدت مغردة أخرى "ما أتفه من المعروض إلا العارض، الناس منحاشين من الموت وذولي يروّجون للموت الحمدلله الذي عافانا".

غرفة سجائر زوج الفاشنيستا فوز الاكثر تدولاً بتويتر



by: @q1q555 pic.twitter.com/ykPI5uqIpt — هيئة المشاهير (@almobark_) March 27, 2020

وأيدتها مغردة أخرى "يا عالم ياهو، المفروض أزمة كورونا تغير من تفكيرنا من سلوكنا من نظرتنا للحياة والله اتفه منهم مافي طيب خلينا نخرج من اللي احنا في".