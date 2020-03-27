الموت يغيب ممثلا أمريكيا بعد إصابته بفيروس كورونا

ورحل بلوم مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 69 عاما، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
أعلنت عن وفاة بلوم، ريبيكا دامون، نائب الرئيس التنفيذي لنقابة الممثلين "ساغ-أفترا"، التي تذكرته بأنه "ممثل موهوب ومعلم رئيسي وصديق مخلص وإنسان جميل".
وحرصت نجمة الغناء العالمية، مادونا، على نعي مارك بلوم، الذي شاركها بطولة فيلمها "Desperately Seeking Susan"، من إنتاج عام 1985.
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I Want to Acknowledge the Passing of a remarkable Human, fellow actor and friend Mark Blum, who succumbed to Coronavirus. This is really tragic and my heart goes out to him, his family and his loved ones. I remember him as funny warm, loving .and professional when we made Desperately Seeking Susan in 1985!! Another reminder that this virus is no joke, nothing to be casual about or pretend wont affect us in some way. ♥️ we need to stay grateful -be hopeful- help each other-and follow the quarantine rules! #covid_19 #markblum #desperatelyseekingsusan
وشاركت مادونا صورة لها مع بلوم من الفيلم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وقالت معها: "أريد الإبلاغ عن وفاة إنسان رائع، هو الزميل والممثل والصديق مارك بلوم الذي استسلم لفيروس كورونا، إنه لأمر مأساوي حقا، وقلبي يتعاطف حاليا مع أسرته وأحبائه، أتذكره بأنه كان مضحكا ومحبا ومحترفا عندما قدمنا سويا فيلم "Desperately Seeking Susan".
ونبّهت مادونا معجبيها في هذه المناسبة، أن فيروس "كورونا" المستجد ليس مزحة، وأنه لا بد من اتباع قواعد الحجر الصحي المنزلي.
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.
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