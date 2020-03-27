الموت يغيب ممثلا أمريكيا بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي الممثل الأمريكي، مارك بلوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ورحل بلوم مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 69 عاما، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

أعلنت عن وفاة بلوم، ريبيكا دامون، نائب الرئيس التنفيذي لنقابة الممثلين "ساغ-أفترا"، التي تذكرته بأنه "ممثل موهوب ومعلم رئيسي وصديق مخلص وإنسان جميل".

وحرصت نجمة الغناء العالمية، مادونا، على نعي مارك بلوم، الذي شاركها بطولة فيلمها "Desperately Seeking Susan"، من إنتاج عام 1985.

وشاركت مادونا صورة لها مع بلوم من الفيلم، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وقالت معها: "أريد الإبلاغ عن وفاة إنسان رائع، هو الزميل والممثل والصديق مارك بلوم الذي استسلم لفيروس كورونا، إنه لأمر مأساوي حقا، وقلبي يتعاطف حاليا مع أسرته وأحبائه، أتذكره بأنه كان مضحكا ومحبا ومحترفا عندما قدمنا سويا فيلم "Desperately Seeking Susan".

ونبّهت مادونا معجبيها في هذه المناسبة، أن فيروس "كورونا" المستجد ليس مزحة، وأنه لا بد من اتباع قواعد الحجر الصحي المنزلي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.