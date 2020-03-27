كيف يتمرن ابن راغب علامة مع والدته في المنزل... فيديو

لم يجد نجل المطرب اللبناني، راغب علامة، وسيلة أفضل لقضاء وقته داخل الحجر المنزلي خوفا من تفشي فيروس "كورونا" المستجد سوى ممارسة التدريبات البدنية من خلال والدته.

وشارك خالد علامة مقطعا مصورا طريفا له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي وهو يرفع والدته، جيهان علامة، على طريقة حمل الأثقال.

وكتب إنه كان يرغب في التمرن، لكنه لم يجد أثقالا حديدية ليتدرب عليها، فقرر حمل والدته ليتدرب بمساعدتها، مستعرضا قوته.

يشار إلى أن راغب علامة صرح مؤخرا أن فيروس "كورونا" يليق بزوجته جيهان، من حيث أنها بدأت في الدخول إلى المطعم، في خطوة لم تعتد على القيام بها.

وعبر حديث أجراه عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "منّا وجر" على فضائية "إم تي في" اللبنانية، أكد علامة أنه اكتشف في زوجته جيهان علامة وجه جديد خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة على الشعب اللبناني، إذ قال مازحا": "زوجتي يليق بها جو كورونا، فأصبحت أراها تدخل إلى المطبخ وتقوم بتجارب في بعض الأطباق، ولكن نشكر الله أنني لازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده".

وأعلنت الحكومة اللبنانية، أمس الخميس، فرض حظر تجوال في البلاد، ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الحكومة اللبنانية قررت تمديد فترة التعبئة العامة بالبلاد حتى 12 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.