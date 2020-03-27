أبل تتعاون مع ترامب على تطبيق ذكي بشأن كورونا

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية والبيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن تعاونهما سويا لإصدار موقع إلكتروني وتطبيق ذكي بشأن فيروس "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19).

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن التطبيق الجديد سيكون متاحا في متجر التطبيقات التابع لـ"أبل" "آب ستور" تحت اسم "COVID-19"، وسيطرح أسئلة على المستخدمين حول الأعراض التي يشعرون بها، وموقعهم المحدد، لكي يدلهم إلى مركز السيطرة على الأمراض، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

كما سيجيب التطبيق عن الأسئلة المتداولة حول الفيروس التاجي بمعلومات رسمية من مركز السيطرة على الأمراض، والمتوافرة على موقع "أبل"، والمتاحة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز" وهواتف "أندرويد" الذكية، إلى جانب الأجهزة الأخرى غير التابعة لشركة "أبل".

وأكدت شركة "أبل" على أنها لن تحتفظ بإجابات المستخدمين، سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، كما لن يتم إرسال الإجابات إلى الشركة أو أي جهة حكومية.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الشركة تبرعت بـ10 ملايين قناع، مشيرا إلى أن هذه الأقنعة سيتم تقديمها إلى مرافق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا بعد أن تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء أمس الخميس 26 مارس/ آذار، الدول بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لأول مرة منذ بدء تفشي الفيروس.

وأفادت وكالة "رويترز" أن أمريكا تصدرت بعدد الإصابات بكورونا في العالم بأكثر من 81.3 ألف حالة إصابة مؤكدة.