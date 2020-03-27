الكشف عن موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

أعلن نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، عن موعد ومكان جنازة الفنان الكوميدي، جورج سيدهم، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال زكي إن الجنازة ستقام يوم الأحد المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، من كنيسة العذراء في مدينة نصر، على أن يقتصر التواجد للمقربين فقط، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وتوفي جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع مرير مع المرض.

وقبل نحو 20 عاما، أصيب سيدهم بجلطة في المخ أدت إلى شلل نصفي أبعده عن الحياة الفينة، لكن حالته الصحية تحسنت بعد ذلك وظهر في مناسبات اجتماعية محدودة جدا، وإن لم يستطع العودة مجددا للفن.