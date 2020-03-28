شفاء الفنان الكويتي عبد الله بوشهري من فيروس كورونا

أعلن الفنان الكويتي، عبد الله بوشهري، عن تعافيه تماما من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بوشهري عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إنه خرج من الحجر الصحي بعد شفائه من المرض، وتوجه بالشكر إلى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل الجهود التي يبذلها لحماية مواطنيه من الفيروس والتاجي، وكذلك وزارتي الصحة والداخلية على جهودهما، وأخيرا لكل من سأل عليه للاطمئنان على صحته.

وغرد: "الحمد الله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي، شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك، شكرا وزارة الداخلية شكرا وزارة الصحة شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة وعلى كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سأل عني".

الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخليه شكرا وزارة الصحه شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني pic.twitter.com/eHYwha2pSu — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) March 26, 2020

​وفي مقطع مصور حديث له، نصج عبد الله بوشهري متابعيه بضرورة التباعد والجلوس بالمنزل وأنه يجب الالتزام بالتعليمات موضحا أنه على الرغم من تعافيه إلا أنه لم يستطيع أن يقبّل والدته واحتضانها خوفا على صحتها ومنعا من إصابتها بالفيروس.

@3bood_boushehri

الي مسوين زحمه بالشوارع علشان قهوه

سمعوا كلام شخص قعد بالحجر شهر و٣ pic.twitter.com/QPEGkIAFe0 — naif alnemah (@Naifalnemah) March 27, 2020

​يشار إلى أن الفنانة البحرينية هند، أعلنت هي الأخرى شفائها من فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن كانت أول فنانة عربية تعلن إصابتها بالمرض.

وأعلنت السلطات الكويتية، اليوم السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64 حالة.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، الـ500 ألف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 130 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.