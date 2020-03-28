وفاة مذيعة مغربية بكورونا

توفيت الإعلامية المغربية، ليلى طرزايم، أمس الجمعة، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، لتعتبر أول وفاة بين المشاهير العرب بالفيروس التاجي.

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء الراحلة بنعيها، من بينهم الإعلامي بقناة "العربية" إبراهيم بدر، الذي غرد عبر حسابه على "تويتر": "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".

تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان. pic.twitter.com/hQ1LeBUHOz — إبراهيم بدر (@ibmbader) March 27, 2020

​كما نعتها الإعلامية، إيمان أغوتان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بتدوينة مؤثرة كتبت فيها: "علمت للتو أن زميلتي السابقة في "ميدي أن تي في" ليلى طرزايم من بين من وافتهم المنية اليوم (امس الجمعة) بسبب الوباء اللعين !!!رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون".