وفاة مذيعة مغربية بكورونا

وفور انتشار الخبر، سارع عدد من زملاء الراحلة بنعيها، من بينهم الإعلامي بقناة "العربية" إبراهيم بدر، الذي غرد عبر حسابه على "تويتر": "تلقّيت اليوم خبراً صادماً عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة (ميدي1 تيفي) بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس "كورونا".. رحمك الله يا ليلى، وألهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان".
تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي1 تيفي بالمغرب ليلى طرزايم، بعد إصابتها بفيروس كورونا.. رحمك الله يا ليلى والهم أهلك وأحبتك الصبر والسلوان. pic.twitter.com/hQ1LeBUHOz— إبراهيم بدر (@ibmbader) March 27, 2020
كما نعتها الإعلامية، إيمان أغوتان، عبر حسابها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بتدوينة مؤثرة كتبت فيها: "علمت للتو أن زميلتي السابقة في "ميدي أن تي في" ليلى طرزايم من بين من وافتهم المنية اليوم (امس الجمعة) بسبب الوباء اللعين !!!رحمك الله عزيزتي وأسكنك فسيح الجنان وألهم ذويك جميل الصبر والسلوان إنَّا لله وإنا إليه راجعون".
وتم إيداع الراحلة ليلى طرزايم الى المستشفى العسكري بالرباط، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ كانت تعاني من مرض القصور الكلوي، لتؤكد التحاليل المخبرية بخبر إصابتها بفيروس "كورونا"، الذي فاقم من وضعها الصحي، بحسب موقع "سرايا نيوز".
وليلى طرزايم إعلامية مغربية، عملت في تلفزيون "ميدي 1 تيفي"، وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الجمعة 27 مارس/آذار، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
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