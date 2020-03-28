أول ظهور للممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته بعد شفائهما من كورونا... صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور للممثل الأمريكي، توم هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، بعد شفائها من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ورصدت عدسات المصورين عدة صور لهانكس بطل أفلام "فورست غمب" و"توي ستوري" وزوجته، فور هبوط طائرتهما الخاصة إلى مطار لوس أنجلوس، ومغادرتهما في سيارة يقودها هانكس بنفسه، وبدت على وجهيهما علامات السعادة.

Tom Hanks and Rita Wilson look so happy to be home in L.A. after recovering from coronavirus! https://t.co/sTFcQAug7j — JustJared.com (@JustJared) March 27, 2020

Tom Hanks and Rita Wilson all smiles as they arrive home in LA after coronavirus battle https://t.co/a3JoTPUZWN pic.twitter.com/bOrfyG32pM — TotalNews (@TotalNewsUK) March 28, 2020

Tom Hanks back home 😍 pic.twitter.com/TNtHs9p7uv — Hala ♓ (@halaenough) March 28, 2020

​وقال موقع "بيدج سيكس"، التابع لصحيفة "نيويورك بوست"، الذي يهتم بأخبار المشاهير إن هانكس شوهد وهو يرقص بعد الهبوط من طائرة خاصة.

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون من أوائل المشاهير الكبار الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا وعزلا نفسيهما لفترة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي عندما أعلن في 11 مارس/ آذار أنه وزوجته أُصيبا بفيروس كورونا، وتم وقف التصوير في الفيلم منذ ذلك الحين كما توقف تصوير مئات من الأفلام الأخرى والبرامج التلفزيونية في مختلف أنحاء العالم.