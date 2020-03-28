كندة علوش تحتفل بعيد ميلادها "أونلاين" بسبب كورونا

احتفلت الممثلة السورية، كندة علوش، أمس الجمعة، بعيد ميلادها على الهواء مباشرة عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وذلك في أيام الحجر المنزلي، وسط انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وبذلك، تصبح كندة علوش أول ممثلة تحتفل بعيد ميلادها مع جمهورها "أونلاين" خلال الحظر.

وحظيت كندة علوش بمتابعة العديد من الفنانين لاحتفالها بعيد ميلادها "أونلاين"، وحرصوا على إرسال التهاني والأمنيات الطيبة لها، منهم ظافر العابدين ومنى زكي وهنا شيحة ودرة وأيتن عامر وأصالة صنري وابنتها.

وكانت علوش أعلنت صباح أمس الجمعة، عن احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت: "اليوم الساعة 9 حاطلع لأول مرة لايف واحتفل بعيد ميلادى من البيت أونلاين وحيكون معى ضيوف نجوم ومؤثرين حيطلعو لايى من بيتهم يعايدوني ويحكولنا شوية اشيا مهضومة ومفيدة".

ومن جانبه، وجّه الممثل المصري، عمرو يوسف، زوج كندة علوش رسالة رومانسية لها عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، كتب فيها: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي وصديقتي، أتمنى أن تحققي كل أحلامك، ولكنني على ثقة بأنني جزء منها دائما".

من ناحية أخرى، تشارك كندة علوش في بطولة حكاية "ضي القمر"، وهي ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي بدأ عرضه مؤخرا على فضائية "دي إم سي" المصرية.

وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتتضمن قائمة المخرجين المشاركين في إخراج قصص المسلسل كل من أحمد شفيق وتامر عشري ومحمود كامل ومحمد أسامة ومحمد جمعة وسميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان وأمين جمال وريم القماش ومحمد الدباح ومحمد محرز وعمر عبد الحليم.