الموت يغيب الفنان الكويتي سليمان الياسين

توفي الفنان الكويتي، سليمان ياسين فجر اليوم الأحد، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

وكان الفنان الراحل نُقل في وقت سابق إلى المستشفى الأميري، عقب تعرّضه لوعكة صحية شديدة أدخلته العناية المركزة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلن الفنان الكويتي، طارق العلي، الخميس الماضي، عن تعرض سليمان​ الياسين لوعكة صحية، نقل إثرها إلى المستشفى الأميري بالكويت بشكل عاجل، وأُدخل إلى غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وطلب حينها من الجمهور الدعاء له.

ونشر العلي صورة للفنان الراحل على حسابه في تويتر وكتب: "تعرض الأخ العزيز الفنان سليمان الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الأميري، نسألكم الدعاء ما تشوف شر يا بو سارة".

تعرض الاخ العزيز الفنان #سليمان_الياسين لوعكة صحية ويرقد في المستشفى الاميري.. نسألكم الدعاء ماتشوف شر يابوسارة pic.twitter.com/hQMNY6j9Ce — طارق العلي (@tareqalali67) March 25, 2020

ويعتبر سليمان الياسين أحد رواد الحركة الفنية والمسرحية في الكويت، وواحدا من أعمدة الحركة الفنية والمسرحية الكويتية.

ألف رحمة ونور يا بوسارة.#سليمان_الياسين في ذمة الله.. pic.twitter.com/pN3om4PQwQ — سعود السنعوسي (@saud_alsanousi) March 29, 2020

ودرس الراحل في جامعة باريس، ثم عاد إلى الكويت وعمل في تلفزيون الكويت شاغلا مراكز عدة قبل أن يتقاعد، كما أسس الفنان شركة "آمار" للإنتاج الفني مع شركاء آخرين.

وانطلقت مسيرته الفنية من خلال الانضمام إلى فرقة المسرح الخليجي العربي، قبل أن يوسّع مجال عمله إلى التلفزيون والسينما من خلال المشاركة بعددٍ من الأعمال المتنوعة، حيث برزت موهبته الفنية الكبيرة، وحصل على عددٍ من الجوائز والتكريمات.