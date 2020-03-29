كيف تتأكد من تعقيم "لوحة المفاتيح" أثناء العمل من المنزل؟

يعمل ملايين الأشخاص من المنزل في الوقت الراهن بعد قرارات الحجر الصحي التي اتخذتها أغلب دول العالم، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الجديد.

ويعتمد أغلب العاملين عن بعد في عملهم على لوحات المفاتيح والشاشات معدات حيوية بالنسبة للكثير من الأشخاص، لذا لا بد من الحفاظ على نظافتها وخلوها من الفيروسات بشكل دائم.

أشارت الدراسات الأولية إلى أن الفيروس يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ. ومع ذلك وجد باحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن الفيروس بقي على متن سفينة "دايموند برينسيس" لمدة 17 يوماً بعد مغادرة ركابها المصابين، بحسب ما ذكر موقع "mirror" البريطاني.

وتعتمد مدة بقاء الفيروس على نوع الأسطح، ودرجة تعرضها لأشعة الشمس، والاختلافات في درجات الحرارة والرطوبة وعدد مرات تنظيف السطح، بحسب ما ذكر الموقع.

فإذا كنت تعمل من المنزل أو لا تزال مضطراً للذهاب إلى العمل، يجب عليك تنظيف وتعقيم مكتبك والمعدات التي تستخدمها وخاصة لوحة المفاتيح وفأرة الكمبيوتر يومياً إن أمكن وذلك لأنها تعد بيئة خصبة للجراثيم والفيروسات. بالإضافة إلى غسل يديك لمدة 20 ثانية بعد العودة إلى المنزل، أو العطس، أو السعال، أو تناول الطعام.