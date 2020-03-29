السيسي يرسل برقية عزاء لأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم

حرص الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إرسال برقية عزاء لأسرة الفنان الكوميدي الراحل، جورج سيدهم، الذي شيعت جنازته اليوم الأحد.

وقال القس المشرف على تشييع جنازة جورج سيدهم اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل برقية عزاء لأسرة الراحل لتعزيتهم ومواساتهم، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وشيّعت جنازة الفنان الكوميدي جورج سيدهم، ظهر اليوم الأحد بكنيسة العذراء بمنطقة مدينة نصر، في العاصمة المصرية القاهرة، واستقبلت أسرته العزاء أثناء الجنازة، التي اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، نظرا لعدم إقامة عزاء بسبب الظروف التي يمر بها العالم ومنع التجمعات، في محاولة الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

ومن أبرز الحاضرين لجنازة جورج سيدهم، نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة دلال عبد العزيز، فيما لم يستطع زوجها الفنان سمير غانم الحضور، بسبب حزنه الشديد على فقدان صديقه، و"فقدانه النطق" بحسب تصريح زوجته في الجنازة.

وتوفي جورج سيدهم، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع مرير مع المرض.