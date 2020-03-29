بالفيديو… تسريبات "أبل ووتش" تكشف مفاجآت لعشاقها

كشفت تسريبات من داخل شركة "أبل" الأمريكية العملاقة، مفاجآت لعشاق ساعتها "أبل ووتش"، تشمل دمج معرف اللمس المتطور ""تاتش آي دي"، إلى ساعتها الذكية الجديدة.

ذكر ذلك موقع "تيك رادار" الأمريكي، الذي أوضح أن الميزة الجديدة تلغي الحاجة إلى كتابة رمز التعريف الشخصي "بين كود"، مشيرا إلى تقارير تتوقع أن يكون معرف اللمس في التاج الرقمي، في الساعة أو تحت الشاشة.

The next Apple Watch could get Touch ID and sleep tracking https://t.co/Qmyf552RpO — TechRadar (@techradar) March 28, 2020

ويشمل التطوير الجديد لساعة أبل "أبل ووتش"، تحديثات عدة، أبرزها تصمم جديد كامل للساعة وتطبيقات مدمجة وقدرات محسنة للمساعد الصوتي "سيري".

وتسبب التسريبات الجديدة تساؤلات حول إمكانية إضافة مستشعر بصمات الأصابع السعوي إلى التاج الرقمي، بينما تؤكد المعلومات الجديدة ما طرحته التقارير السابقة حول وجود مستشعر الأكسجين في الدم وميزة تتبع النوم، في ساعة أبل الجديدة.