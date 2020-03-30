محمد رمضان يحدث ضجة بمقطع مصور... ويحذف تعليقا

تسبب مقطع مصور جديد للفنان المصري، محمد رمضان، في وضع الشركة المنتجة لمسلسله الجديد "البرنس" في أزمة.

ويكشف المقطع المصور المنشور عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، عن زحام شديد حول محمد رمضان خلال تصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل، وهو ما يخالف قرار الدولة المصرية بالحد من التجمعات خوفا من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأثار رمضان استفزاز متابعيه، عندما أكد في تعليق له أن أحد المعجبين قام باحتضانه.

وقال محمد رمضان: "رجل دخل حضني فجأة قولتله مش خايف من الكورونا راح قالي هو اللي يخاف مني .. رحت بايسه من هنا ومن هنا ..ربك الحافظ".

View this post on Instagram #ثقة_في_الله_نجاح ♥️ #رمضان2020 A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Mar 29, 2020 at 9:47am PDT

لكن تعرّض رمضان بعدها لهجوم شديد، دفعه لحذف التعليق، واكتفى بكتابة: "شكرا اهالي أبو رواش على حسن تعاونكم معانا خلال تصوير مسلسل البرنس".

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن إنتاج مسلسل "البرنس" طلب من محمد رمضان احترام قرارات الدولة المصرية، وعدم نشر مثل هذه الصور حتى لا يتم إيقاف تصوير العمل.

وبدأ، مساء الأربعاء الماضي، حظر تجوال ليلي في أنحاء مصر ضمن حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة لتقليل التجمعات والحد من انتشار العدوى.

وتسعى الحكومة المصرية لإطالة أمد المرحلة الثانية من انتشار المرض، وهي التي يقل عدد الإصابات بها عن ألف حالة.

View this post on Instagram #رمضان_يجمعنا ♥️ #البرنس #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan 🌍🇪🇬 (@mohamedramadanws) on Mar 29, 2020 at 3:39am PDT

وسيعرض مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان، ويجسد محمد رمضان في أحداثه شخصية شاب يعيش في إحدى القرى الشعبية، لكنه يفقد والده ما يجعله يتحمل مسؤولية الجميع، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

ومسلسل "البرنس" من بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور وعبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز، وهو تأليف وإخراج محمد سامي.