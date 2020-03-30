لأول مرة منذ 43 عاما... قرار استثنائي في ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ

في إجراء لم يتخذ منذ وفاته عام 1977، قررت أسرة المطرب المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، الاحتفال بذكرى رحيله اليوم الاثنين بصورة مختلفة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

واتخذت أسرة حليم، من خلال نجل شقيقه، محمد شبانة، قرارا استثنائيا، هو عدم إقامة ذكراه في موعدها الذي يوافق 30 مارس/ آذار، وذلك حرصا منهم على صحة معجبيه، على أن يتم تأجيلها لحين انتهاء الأزمة.

واعتادت أسرة عبد الحليم حافظ افتتاح منزله المطل على حديقة الأسماك في حي الزمالك، بالعاصمة المصرية القاهرة، في كل ذكرى لرحيله.

وقال محمد شبانة إن "جمهور حليم وصفوا قرار تأجيل الذكرى بـ"الحكيم"، لأنه جاء من منطلق الخوف عليهم، الحمد لله كان قرارا صائبا، مراعاة لصحة جمهور عبد الحليم"، بحسب موقع "مصراوي".

وأضاف: "سنؤجل الذكرى حتى انتهاء الموجة العالية الخاصة بانتشار الفيروس في البلاد، وفي عيد ميلاده الذي يحل في شهر يونيو/ حزيران، سنفتتح منزله لاستقبال جمهوره، وطول العام المنزل مفتوح والناس هتنورنا، أهم حاجة صحتهم".

يوافق اليوم ٣٠ مارس ذكرى رحيل العندليب عبدالحليم حافظ.

ما الأغنية التي تفضلها له؟ pic.twitter.com/0IHWq8SbXj — Classic (@GoldenCIassic) March 29, 2020

وتوفي عبد الحليم حافظ في عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، عن 47 عاما بعد صراع مرير مع مرض البلهارسيا، واسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، وولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 609 حالات من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.