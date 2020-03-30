حقيقة الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد وفاة جورج سيدهم

أثارت تصريحات الفنانة، دلال عبد العزيز، أمس الأحد، جدلا بعدما قالت إن زوجها الفنان الكوميدي، سمير غانم، "فقد النطق" بعد وفاة صديقه الفنان جورج سيدهم.

وأوضحت دلال عبد العزيز، اليوم الاثنين، أن سمير غانم لم يفقد النطق بمعنى أنه لن يستطيع الكلام مرة أخرى، ولكن كدليل على حزنه الشديد عقب سماعه خبر الوفاة، واختار الصمت، لكنه يتحدث بشكل طبيعي، بحسب موقع "في الفن".

لكن أكدت الممثلة المصرية أن الحالة النفسية لزوجها سمير غانم سيئة، وهذا سبب غيابه عن جنازة جورج سيدهم ، التي أقيمت أمس.

وتوفي جورج سيدهم، الجمعة، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد رحلة طويلة مع الفن وصراع مرير مع المرض.

والتقى بزميليه الضيف أحمد وسمير غانم، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدموا سلسلة من الأعمال في المسرح والتلفزيون والاسكتشات الضاحكة وكذلك فوازير رمضان مع المخرج محمد سالم.

ومن أشهر مسرحياتهم "حواديت" و"طبيخ الملايكة" و"براغيت" و"كل واحد وله عفريت".

بعد وفاة الضيف أحمد، في أبريل/ نيسان بسبعينيات القرن الماضي، استمر الثنائي "جورج وسمير" وقدما معا مسرحيات من أشهرها "جوليو وروميت" و"موسيقى في الحي الشرقي" و"المتزوجون"، ثم انفصلا وقدم جورج مسرحيات، منها "كلام خواجات" و"حب في التخشيبة".