نادية الجندي تهدد: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء

ليس لدي أي صفحات علي الفيس بوك ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونياً أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب بأسمي وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الأجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والأكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها وليس لدي علي مواقع التواصل الأجتماعي غير صفحه "الأنستجرام" دي وصفحة "تويتر" الموثقة وأي حد حينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكدب والأفتراء سوف يتم مقاضاه قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير بأسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات وشكراً للجميع .. المكتب الأعلامي للفنانة نادية الجندى #نادية_الجندي