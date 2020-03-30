10 نصائح للعمل من المنزل بكفاءة

يعمل غالبية موظفي الشركات الكبرى في العالم من المنزل، تنفيذا لنصائح منظمة الصحة العالمية، بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

نشرت صفحة القيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، رسما توضيحيا، يرصد أبرز النصائح التي تمكن الناس من تنفيذ أعمالهم من المنزل بكفاءة.

وقالت: "التحول إلى العمل من المنزل يمكن أن يكون أمرا صعبا، لكن اتباع بعض النصائح البسيطة يمنحك القدرة على مواصلة العمل بكفاءة وفاعلية وأمان".

فيما يلي 10 نصائح، نشرتها الصفحة الرسمية للقيادة الاستراتيجية في المملكة المتحدة، في إطار جهود الجيش البريطاني للمساهمة في الحرب على كورونا:

1- بداية اليوم

تعامل بطريقة طبيعة، اضبط وقت الاستيقاظ، وتناول إفطارك ثم ارتدي ملابس العمل.

2- جدد جدول أعمالك (الروتين اليومي)

ضع لنفسك نظاما خاصا بالعمل في المنزل، يكون هو الروتين الذي يجب عليك اتباعه أثناء ساعات العمل المحددة داخل المنزل.

3- بيئة العمل

يجب أن توفر لنفسك بيئة عمل مريحة بقدر استطاعتك، وخاصة المكان الذي تستخدمه في ممارسة العمل والمنضدة والمقعد الخاص بك، مشيرة إلى أن طريقة جلوسك أمام الكمبيوتر تساهم بصورة كبيرة في جعل كفاءتك أكبر.

4- المتابعة

يجب أن تكون على اتصال دائم بمصادر المعلومات التي توفر معلومات موثوقة عن تطورات الأزمة الحالية، وخاصة المصادر الرسمية.

5- تجنب العزلة

رغم أهمية توفير جو هادئ للعمل، إلا أن ذلك لا يعني أن تبقى معزولا عن العالم، يجب أن تتحدث إلى آخرين من وقت لآخر.

6- الاستراحة

يجب عليك أن تحدد وقت للراحة خلال ساعات العمل، ومن الأفضل أن تكون مرة واحدة لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة، لأنها ستكون أفضل من الراحات القصيرة، التي لا تتجاوز عدة دقائق.

7- الحركة

يجب أن تحافظ على استمرارية الحركة، وإذا كان متاحا، فيمكنك الوقوف في الشرفة واستنشاق بعض الهواء، لأن ذلك يساهم في زيادة كفاءة العمل.

️🤸‍♂️Looking for some afternoon exercise tips to help you #StayInWorkOut?



Five-time Olympic medallist @MaxWhitlock1 has been sharing some home workouts so we can all Join The Movement from home@uk_sport | @Sport_England | #StayHomeSaveLives | @BritGymnastics | @DHSCgovuk pic.twitter.com/KT49mgbu2N — DCMS (@DCMS) March 26, 2020

8- كن ودودا

يمكنك عرض مساعدة على الآخرين إذا كنت تستطيع، وكن صبورا إذا استغرق الأمر وقتا أطول من المعتاد.

9- حافظ على صحتك

يجب أن تواصل شرب الماء باستمرار، لا تنسى تناول بعض المأكولات الخفيفة خلال العمل، لأن ذلك يزيد من كفاءتك العقلية.

10- الإيجابية

إذا كان شعارنا "العمل معا" ودعم بعضنا البعض، فإن ذلك سيساعدنا في تخطي الأزمة الحالية.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في اتجاه غالبية المؤسسات العالمية لتشغيل موظفيها من المنزل، بعدما تجاوز عدد المصابين 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

Adjusting to working from home can be tough! Try and follow some of these simple tips to ensure you can continue to work efficiently, effectively and safely pic.twitter.com/LYMmoBgpHE — Strategic Command (@UKStratCom) March 30, 2020

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.