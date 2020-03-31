إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية في السعودية... صور

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن مركز العمليات تلقى بلاغا يفيد بمحاولة انتحار شخص من أعلى لوحة إعلانية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، أضاف المتحدث أنه تم على الفور تحريك فرق الإنقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع.
شخص يحاول الانتـحار بـ #جدة .. و #الدفاع_المدني يُنقذ الموقف (صور) https://t.co/hVmagU3PVN#السعودية pic.twitter.com/J782t9aCK1— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) March 31, 2020
وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة لشخص أعلى لوحة إعلانية ارتفاعها 12 مترا وتم التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.
وتم تهدئة الشخص مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول إليه وإنزاله من قبل فرق الإنقاذ، وهو بصحة جيدة.
الحالة هي لشاب أفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر، تم تسليمه للدورية الأمنية في الموقع.
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