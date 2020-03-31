إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية في السعودية... صور

نجحت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني في محافظة جدة بالسعودية، من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى لوحة إعلانية يبلغ ارتفاعها 12 مترا.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن مركز العمليات تلقى بلاغا يفيد بمحاولة انتحار شخص من أعلى لوحة إعلانية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل"، أضاف المتحدث أنه تم على الفور تحريك فرق الإنقاذ والسلالم والوسادة الهوائية للموقع.

وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة لشخص أعلى لوحة إعلانية ارتفاعها 12 مترا وتم التعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف.

وتم تهدئة الشخص مع فرد الوسادة الهوائية واستخدام سيارة السلالم والوصول إليه وإنزاله من قبل فرق الإنقاذ، وهو بصحة جيدة.

الحالة هي لشاب أفريقي الجنسية في العقد الثالث من العمر، تم تسليمه للدورية الأمنية في الموقع.