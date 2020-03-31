التصاق 4 مغانط بأنف عالم فيزياء خلال اختراعه جهازا لمكافحة "كورونا"

أدخل عالم فيزياء أسترالي إلى المستشفى، بعد أن علقت 4 قطع مغناطيسية في أنفه أثناء محاولته اختراع قلادة تحذر الأشخاص عند إقدامهم على لمس وجوههم، وذلك منعا للإصابة بفيروس "كورونا"..

وقع الحادث، يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة الأسترالي دانييل ويردون، أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة ملبورن تصميم القلادة باستخدام 4 قطع من مغناطيس النيوديميوم الشديد القوة.

وقال ويردون: "كنت أحاول كسر الملل أثناء العزل المنزلي باختراع شيء يفيد البشر خلال هذه الأزمة. لدي بعض المعدات الإلكترونية، لقد اخترعت عقدا يرن بشكل مستمر عند قيام الشخص بتحريك يديه تجاه وجهه.

وأثناء تفكيري في كيفية تطوير الفكرة، وضعت القطع المغناطيسية في أنفي، اثنتين بالداخل واثنتين بالخارج".

Astrophysicist gets magnets stuck up nose while inventing coronavirus device https://t.co/d04woFLCze — The Guardian (@guardian) March 30, 2020

وأشار العالم إلى قيامه بإزالة قطعتي المغناطيس الموجودتين خارج أنفه، إلا أنه حين فعل ذلك التصقت القطعتان الداخليتان بعضهما ببعض، وحاول إخراج القطعتين باستخدام القطعين الأخريين، إلا أن فشل، لتلتصق القطعتان داخل أنفه مع القطعتين الأخريين، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

حاول استخدام كماشة لسحب القطع للخارج، إلا أن ما حدث هو العكس، إذ كانت المغانط تجذب الكماشة، ليقرر بعدها الذهاب للمشفى، ويقوم الأطباء برش مخدر موضعي ويخرجوا القطع باستثناء واحدة سقطت في حلقه وقام بإخراجها عن طريق السعال.