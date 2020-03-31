شيرين عبد الوهاب توجه رسالة إلى فنان مصري بعد واقعة "التاكسي"

وجهت الفنانة شيرين عبدرالوهاب، رسالة للفنان القدير توفيق عبد الحميد، بعد ما ترددت إشاعة على مواقع التواصل عن أنه حوّل سيارته الخاصة إلى تاكسي بسبب ضغوطات الحياة، وهو ما نفاه أخيرا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها في "تويتر": "أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم. قلقتنا عليك، والحمد لله أننا اطمأننا عليك، ويا رب دايماً لا تحتاج إلا لمن خلقك، لأنك تستاهل كل خير".

أستاذ #توفيق_عبد_الحميد حضرتك راجل في قمة الأحترام وفنان عظيم، قلقتنا عليك والحمدلله اننا اطمنا عليك ويارب دايماً متكونش محتاج غير للي خلقك لأنك تستاهل كل خير ❤ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 30, 2020

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، نفى أخيراً ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه حوّل سيارته الملاكي إلى تاكسي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية إن ذلك حدث بالفعل لكن العام 1990، حيث كانت الحياة صعبة جدا، ولم يكن يستطيع العيش بشكل جيد، ولم يكن هناك عمل غير المسرح، الذي لن يُعطي المبلغ الذي يكفي للعيش جيداً.

وأضاف أنه اشترى وقتها سيارة 125 مستعملة، وحوّلها إلى تاكسي، واشتغل عليها ليلاً، ولكن طبعاً الموضوع لم يتم لأن السيارة كانت قديمة.