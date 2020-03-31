بطلة مسلسل "صراع العروش" تطلق مبادرة خيرية في مقابل تناول العشاء معها

وعبر رسالة مصورة لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، طلبت إميليا كلارك الشهيرة بشخصية "أم التنانين" في مسلسل "صراع العروش" من جمهورها للتبرع لصندوق الإغاثة الخاص بها "SameYou"، لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، في مقابل تناول العشاء معها، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.
وأشارت كلارك (33 عاما) إلى أنها ستختار 12 من المتبرعين بصورة عشوائية لكي يتناولوا العشاء معها، لكن ليس معها بصفة شخصية وإنما عبر خاصية "الاتصال عبر الفيديو".
ولفتت إميليا كلارك إلى أن الأموال التي سيتم التبرع بها لصندوق الإغاثة الخاص بها ستساهم في توفير الدعم لمرضى السكتة الدماغية، إلى جانب توفير أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.
وقالت في رسالتها المصورة: "سنطبخ العشاء سويا وسنتناوله معا وسنناقش الكثير من الأمور، منها العزلة والخوف، إلى جانب مقاطع فيديو مضحكة".
وأضافت مازحة أنها لا تستطيع الطهي، لذا سيكون الأمر ممتعا.
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Dearest ones, from my isolation booth I write to you with a plea for help! Due to the current frightening and ever changing coronavirus emergency please would you help me raise £250,000, by donating through the link in my Bio, to provide stroke and brain injury patients with essential support!! This fund will also help in freeing up the hospital beds needed to deal with the pandemic, to care for those who also need a space to heal. 100% of your generosity will fund virtual rehab clinic support in the coming weeks... a very big task and a very big ask but you are all very big hearted souls so I know you’ll want to help me help them! ❤️🏆❤️ @sameyouorg #togethertogethertogether
يشار إلى أن إميليا كلارك أنشأت صندوق "SameYou" بعد أن كشفت أنها عانت من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وذلك في الأيام الأولى من تصوير مسلسل "صراع العروش".
يشار إلى أن الممثلة البريطانية بطلة مسلسل "صراع العروش"، إنديرا فارما، أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا"، المستجد بعد أن تأكدت نتيجة الفحص بالإيجابي.
وتنضم فارما لقائمة الممثلين ممن أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من إعلان زميلها كريستوفر هيفجو هو الآخر إصابته.
وعرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش"، في مايو/ أيار 2019.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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