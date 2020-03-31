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09:32 GMT31 مارس/ آذار 2020
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    إميليا كلارك

    بطلة مسلسل "صراع العروش" تطلق مبادرة خيرية في مقابل تناول العشاء معها

    © REUTERS / Mario Anzuoni
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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (70)
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    أطلقت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، بطلة المسلسل الشهير الحاصد لجوائز "إيمي" التلفزيونية، "صراع العروش" (Game of Thrones) مبادرة خيرية في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

    وعبر رسالة مصورة لها على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، طلبت إميليا كلارك الشهيرة بشخصية "أم التنانين" في مسلسل "صراع العروش" من جمهورها للتبرع لصندوق الإغاثة الخاص بها "SameYou"، لجمع مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، في مقابل تناول العشاء معها، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

    وأشارت كلارك (33 عاما) إلى أنها ستختار 12 من المتبرعين بصورة عشوائية لكي يتناولوا العشاء معها، لكن ليس معها بصفة شخصية وإنما عبر خاصية "الاتصال عبر الفيديو".

    ولفتت إميليا كلارك إلى أن الأموال التي سيتم التبرع بها لصندوق الإغاثة الخاص بها ستساهم في توفير الدعم لمرضى السكتة الدماغية، إلى جانب توفير أسرة في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.

    وقالت في رسالتها المصورة: "سنطبخ العشاء سويا وسنتناوله معا وسنناقش الكثير من الأمور، منها العزلة والخوف، إلى جانب مقاطع فيديو مضحكة".

    وأضافت مازحة أنها لا تستطيع الطهي، لذا سيكون الأمر ممتعا.

    يشار إلى أن إميليا كلارك أنشأت صندوق "SameYou" بعد أن كشفت أنها عانت من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وذلك في الأيام الأولى من تصوير مسلسل "صراع العروش".

    يشار إلى أن الممثلة البريطانية بطلة مسلسل "صراع العروش"، إنديرا فارما، أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا"، المستجد بعد أن تأكدت نتيجة الفحص بالإيجابي.

    وتنضم فارما لقائمة الممثلين ممن أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أيام من إعلان زميلها كريستوفر هيفجو هو الآخر إصابته.

    وعرض الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش"، في مايو/ أيار 2019.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

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    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (70)

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