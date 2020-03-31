فيديو... سعودية تنقذ رجلا من الموت

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للممرضة مجيدة العنزي، وهي تتوجه نحو شخص سقط أرضا، وتبدأ بتقديم الإسعافات الأولية له لحين حضور الإسعاف ونقله للمستشفى.

#شهامه_ممرضه_تنقذ_حياه_مواطن

اقسم انها مفخرة هذي البنت...

بالرغم من هذ الازمه ( كورونا) اللي نمر فيها الا انها تصرفت بشهامة المرأة السعودية.. بارك الله فيك وجعل ماقمتي به في ميزان حسناتك pic.twitter.com/zYaayJQwxQ — الظل (@Sha_14141) March 30, 2020

وقامت العنزي بفتح مجرى الهواء له بعدما انسد بسبب بلعه لسانه، وهي حالة تتسبب بالوفاة اختناقا مالم يتم إسعافها فورا.

ولاقت مجيدة العنزي إشادة كبيرة، وسط مطالب بتكريمها.