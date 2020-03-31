مشاهد مضحكة لنتائج حلاقة الشعر في المنزل بسبب كورونا

ولكن التجارب الأولى لحلاقة الشعر في المنزل التي قام بها أفراد الأسرة لم تكن نتائجها بحجم التوقعات، فأتت بمشاهد كارثية من حيث المظهر، لكن الحجر الصحي الذي يخضع له الجميع، جعلهم يأخذون هذه النتائج بروح الدعابة.
نشرت وكالة "بي بي سي" مشاهد لمحاولة أفراد الأسرة حلاقة شعر آبائهم وأفراد من العائلة في المنزل والنتائج الغريبة التي ظهرت بعد ذلك.
How (not) to cut your hair at home 💇♂️💇♀️— BBC News (UK) (@BBCNews) March 31, 2020
While barbers and salons are shut due to the coronavirus pandemic some people have found it's not as easy as it lookshttps://t.co/G5DPU3Xkur pic.twitter.com/XhEW8y7fHn
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بإغلاق صالونات الحلاقة في أغلب دول العالم، خوفا من انتقال الفيروس بسبب تقارب الأفراد أثناء عملية الحلاقة، ما أرغم الكثيرين على القيام بالحلاقة المنزلية، برغم مخاطرها ونتائجها السيئة.
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