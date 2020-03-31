مشاهد مضحكة لنتائج حلاقة الشعر في المنزل بسبب كورونا

أرغم الحجر الصحي المفروض على السكان في أغلب دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الكثيرين على حلاقة شعرهم بأنفسهم أو على الاستعانة بأولادهم وأفراد أسرهم.

ولكن التجارب الأولى لحلاقة الشعر في المنزل التي قام بها أفراد الأسرة لم تكن نتائجها بحجم التوقعات، فأتت بمشاهد كارثية من حيث المظهر، لكن الحجر الصحي الذي يخضع له الجميع، جعلهم يأخذون هذه النتائج بروح الدعابة.

نشرت وكالة "بي بي سي" مشاهد لمحاولة أفراد الأسرة حلاقة شعر آبائهم وأفراد من العائلة في المنزل والنتائج الغريبة التي ظهرت بعد ذلك.

How (not) to cut your hair at home 💇‍♂️💇‍♀️



While barbers and salons are shut due to the coronavirus pandemic some people have found it's not as easy as it lookshttps://t.co/G5DPU3Xkur pic.twitter.com/XhEW8y7fHn — BBC News (UK) (@BBCNews) March 31, 2020

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" بإغلاق صالونات الحلاقة في أغلب دول العالم، خوفا من انتقال الفيروس بسبب تقارب الأفراد أثناء عملية الحلاقة، ما أرغم الكثيرين على القيام بالحلاقة المنزلية، برغم مخاطرها ونتائجها السيئة.