الإمارات... 6 إرشادات للتسوق الآمن

حددت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، ستة إجراءات احترازية وإرشادات عامة للمتسوقين.

وتهدف الإرشادات لتأمين تجربة تسوق آمنة تحافظ على صحة المتسوقين وسلامة أفراد الاسرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وشددت اقتصادية أبوظبي على ضرورة تجنب شراء المنتجات الغذائية إذا كانت مكشوفة أو غير محكمة الإغلاق.

كما طالبت بالتحقق من تعقيم عربات التسوق واستخدام محارم ورقية أثناء لمسها.

ودعت اقتصادية أبوظبي للاستمرار في تعقيم الأيدي بعد لمس المنتجات المعروضة، وعدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن عند التسوق.

وأكدت الدائرة على ضرورة ترك مسافة متر ونصف على الأقل بين المتسوقين خلال عمليات الدفع.