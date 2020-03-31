رغم أن ساقه مكسورة... اختار الذهاب مشيا إلى عائلته بعد كسر الجبس... فيديو

بعد صدور قرار حظر التجوال في الهند تم إغلاق المعمل الذي يعمل به رجل هندي يعيش في منطقة بعيدة عن عائلته.

أصيب بهانوارلال بأصابعه الثلاثة وكاحله أثناء عمله كعامل أجرة يومية في بلدة بيباريا في ماديا براديش بالهند، وقال لشبكة تلفزيون (إن.دي.تي.في) "وصلت إلى هذه المسافة (500 كيلومتر) في سيارة وأنا في حاجة ماسة للوصول إلى عائلتي ومدينتي".

وفكر بهانوارلال بالسير مسافة الـ240 كيلومترًا المتبقية إلى قريته في راجستان بعد أن أوقفت الشرطة حركة النقل على الحدود كإجراء أمني للحد من انتشار الوباء.

وقال في ذلك بهانوارلال: "ليس لدي خيار، عائلتي وحيدة وليس لدي عمل، لذا لا يمكنني إرسال أي أموال لهم، يجب أن أكسر الجص وأمشي".