رغم أن ساقه مكسورة... اختار الذهاب مشيا إلى عائلته بعد كسر الجبس... فيديو

أصيب بهانوارلال بأصابعه الثلاثة وكاحله أثناء عمله كعامل أجرة يومية في بلدة بيباريا في ماديا براديش بالهند، وقال لشبكة تلفزيون (إن.دي.تي.في) "وصلت إلى هذه المسافة (500 كيلومتر) في سيارة وأنا في حاجة ماسة للوصول إلى عائلتي ومدينتي".
Desperate migrant, cuts off his Plaster, starts walking towards Rajasthan to reach home @ashokgehlot51 @INCIndia @SachinPilot @ChouhanShivraj @RahulGandhi@soniandtv @ndtv @NPDay@delayedjab #lockdownindia#MigrantsOnTheRoad #covid #Coronavirustruth pic.twitter.com/AY2cpEcj08— Anurag Dwary (@Anurag_Dwary) March 31, 2020
وفكر بهانوارلال بالسير مسافة الـ240 كيلومترًا المتبقية إلى قريته في راجستان بعد أن أوقفت الشرطة حركة النقل على الحدود كإجراء أمني للحد من انتشار الوباء.
وقال في ذلك بهانوارلال: "ليس لدي خيار، عائلتي وحيدة وليس لدي عمل، لذا لا يمكنني إرسال أي أموال لهم، يجب أن أكسر الجص وأمشي".
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