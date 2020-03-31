الأرصاد المصرية: طقس الغد يحمل مفاجآت

صرحت هيئة الأرصاد المصرية، أن طقس غد، الأربعاء، يمكن أن يحمل مفاجآت، مشيرة إلى تغيير في حالة الجو في مناطق متفرقة من الجمهورية.

ولفتت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إلى أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود، غدا الأربعاء، طقس لطيف نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، بينما تكون الرياح معتدلة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، مع طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وتكون الرياح معتدلة بالسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، بينما يكون الجو في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي شمال الصعيد يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة في شمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة بجنوب الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، بينما في البحر الأحمر يكون الطقس معتدل مع وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى 16 والكبرى 24، وفي الإسكندرية 16 الصغرى، والكبرى 21، بينما تكون الصغرى في أسوان 24، والكبرى 32.