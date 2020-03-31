"غوغل" توقف مبيعات هاتف "بيكسل 3"

أوقفت شركة "غوغل" الأمريكية رسميا، اليوم الثلاثاء، بيع هاتفها الذكي "بيكسل 3"، وذلك بعد 18 شهرا من طرحها له في الأسواق.

وبحسب موقع "أندرويد بوليس"، فإن كل من يزور صفحة الهاتف من أجل شرائه، يتم توجيهه تلقائيا إلى الصفحة الرئيسية لمتجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، ما يشير إلى أن صفحة الهاتف الرسمية لم تعد متوافرة، وفقا لموقع "ذا فيرج".

وتم الإعلان عن هواتف "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" وطرحهما لأول مرة للجمهور في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحازا وقتها على إشادة بسبب شاشات عرضهما الكبيرة، وجودة كاميراتهما الممتازة، وتصميمهما الأنيق، إلا أنهما واجها نفس المشاكل التي تواجه معظم طرازات "غوغل بيكسل"، ألا وهي بطء المبيعات ونقص اهتمام العملاء بها، بالمقارنة مع منافسين آخرين مثل "أبل" و"سامسونغ".

Google Pixel 3, 3XL no longer available in Google Store https://t.co/vuyGb7PBnC pic.twitter.com/FURYDm53yY — MobileSyrup (@MobileSyrup) March 31, 2020

والمصادفة أن يأتي قرار وقف مبيعات هاتف غوغل "بيكسل 3" بعد توقف دورة هاتف "بيكسل 2" قبل عام تقريبا، في الأول من نيسان/ أبريل 2019، أي بعد 18 شهرا من طرحه لأول مرة، وهي نفس دورة هاتف "بيكسل 3".

لكن ليست هذه نهاية المطاف بالنسبة لمالكي الهاتف المتوقف بيعه، إذ أن "غوغل" تعد أن كلا من "بيكسل 3" و"بيكسل 3 إكس إل" سيحظيان بالتحديثات حتى أكتوبر 2021، وهو ما يعني أنهما على الطريق الصحيح للحصول على تحديثات "أندرويد 11" هذا العام وحتى "أندرويد 12" في العام المقبل.

أما بالنسبة للباحثين عن شراء هواتف "غوغل" بسعر رخيص، فإنه من المرجح أن تطرح الشركة الأمريكية هاتفها الجديد "بيكسل 4 إيه" قريبا جدا، وبتكلفة 399 دولار أمريكي فقط، لكن لم يتم تحديد موعد للإعلان عنه بسبب تأجيل فيروس "كورونا" المستجد لكافة مؤتمرات الإعلان عن الهواتف الجديدة.