أقنعة لمواجهة كورونا من دار الأزياء الشهيرة "كريستيان ديور"

قالت دار كريستيان ديور الفرنسية الشهيرة للأزياء الراقية اليوم الثلاثاء إن إحدى وحداتها بدأت في إنتاج كمامات للعاملين في متاجر السوبر ماركت وغيرها من القطاعات التي لا تزال تعمل أثناء تفشي فيروس كورونا.