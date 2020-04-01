"دبكة كورونا" من الأطباء العرب في إسرائيل... فيديو

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يجتمع المسعفون يد بيد خلال العمل لأداء رقصة الدبكة كمحاولة في الترفيه عن النفس في ظل الظروف الصعبة بسبب انتشار فيروس "كورونا".

دبكة كورونا! مسعفون عرب يعملون في منظمة نجمة داود الحمراء يرقصون في المحطة التي تجري فحوصات كورونا لسكان بلدة طمرة العربية في شمال إسرائيل.



يا هيلا هيلا هيلا هو!!! pic.twitter.com/jMhoVCfHVN — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 1, 2020

كما تداول المستخدمون مقطع فيديو للأطباء وهم يسلون المسافرين العابرين عند خضوعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، وجاء في تعليق من أطباء المنظمة "يسعدنا أن نرسم البسمة على شفاه الذين نساعدهم! فليكن الجميع في أمان!".

MDA medics in a candid moment at the #Coronavirus drive through checks.



Happy to bring a smile to those we are helping! May everyone stay safe!#Covid19



pic.twitter.com/HqTcuHZaCf — Magen David Adom (@Mdais) March 30, 2020

وجاء في بيان المنظمة، تستمر فرق الطوارئ الطبية والمساعدين الطبيين في الوصول إلى منازل سكان المنطقة وأخذ آلاف العينات يوميًا.

وتقوم سيارات الإسعاف الخاصة بنقل السكان الذين لا يملكون مركبات من منازلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 5358 حالة.